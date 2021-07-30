Вернувшимся из-за границы россиянам продлили срок сдачи теста на коронавирус

Роспотребнадзор изменил правила въезда граждан России на родину из-за границы. Теперь вернувшиеся домой туристы должны загрузить результаты ПЦР-тестов на портал Госуслуг в течение четырех дней, говорится в приказе главы ведомства Анны Поповой, который размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 30 июля россияне, прибывающие из-за границы, должны разместить результаты ПЦР-тестов на едином портале государственных услуг в течение четырех дней, а не трех, как раньше.

Открытые для туризма страны

Ранее вакцинированным «Спутником V» россиянам назвали открытые для туризма страны. Несмотря на то что вакцину официально признали два европейских государства — Венгрия и Словакия, свободный въезд без предъявления дополнительного ПЦР-теста привитым россиянам разрешен только в первую страну.

Также туристы, прошедшие полный курс вакцинации, могут беспрепятственно приехать без ПЦР-теста и прохождения карантина еще в 16 стран — Азербайджан, Армению, Болгарию, Венесуэлу, Грузию, Египет, Кипр, Киргизию, Мадейру, Молдавию, Монголию, Румынию, Таджикистан, Турцию, Черногорию и Эстонию.

Кроме того, ряд стран, в том числе и европейских, также пускает привитых «Спутником V» путешественников, однако они были вынуждены ужесточить правила въезда из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции. Так, с ПЦР-тестом вакцинированные или переболевшие COVID-19 россияне могут посетить Бахрейн, Грецию, Иорданию, Маврикий, Марокко, Сербию, Тунис и Хорватию.

Приблизительные прогнозы

В июне президент России Владимир Путин назвал примерный срок, когда россияне смогут более свободно выезжать за рубеж. По его словам, это будет возможно уже с сентября.

Российский глава отметил, что примерно к этому времени в стране будет достигнут уровень иммунизации около 60 процентов.

Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские Владимир Путин о сроках свободного выезда за рубеж

Предупреждения о рисках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила российских туристов о рисках заражения COVID-19 при поездках за границу. Она обратилась к согражданам с просьбой «тщательным образом» оценивать возможные риски при планировании отдыха на зарубежных курортах.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, призвал закрыть границы России до тех пор, пока в мире не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

Ведь эти открытия стоят жизни сотням и тысячам наших граждан Владимир Жириновский о необходимости закрытия границ

Также лидер ЛДПР заявил о том, что резкий всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве связан с несвоевременным закрытием границ с Индией, — по его мнению, в стране распространился индийский штамм инфекции.

Проблемы из-за ограничений

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила главе федерального штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой ослабить ограничения на зарубежные поездки из-за нехватки мест в Сочи. По мнению вице-президента АТОР Владимира Канторовича, это позволит увеличить темпы вакцинации и «снизить волну недовольств в сложившейся ситуации».

Ограниченная емкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а, значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год Владимир Канторович о нехватки мест для туристов в Сочи

Ограничения внутри страны

Эксперты туристической отрасли напомнили россиянам о действующих ограничениях в разных регионах России и перечислили направления, для посещения которых потребуются дополнительные документы.

Так, для заселения в гостиницы Краснодарского края, Севастополя, Карелии, Адыгеи, Дагестана, Чечни, Московской области и ряда других регионов необходима справка о вакцинации или наличии антител, а также результаты отрицательного ПЦР-теста. С 1 августа курорты Кубани будут принимать только привитых туристов и лиц с ПЦР-тестом при условии их вакцинации в течение трех дней после заселения в отели и дома отдыха.

В Тюменской области до 12 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, профилакториях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Также для въезда в Ямало-Ненецкий автономный округ необходимо пройти в аэропорту прибытия экспресс-тестирование на определение антител М и G. У лиц с местной пропиской потребуют сертификат о вакцинации или ПЦР тест.