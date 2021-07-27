Опубликован список регионов России с ограничениями на въезд

Эксперты туристической отрасли напомнили россиянам о действующих ограничениях в разных регионах России и перечислили направления, для посещения которых потребуются дополнительные документы. Полный список опубликован на сайте онлайн-сервиса «Туту.ру».

Для заселения в гостиницы Краснодарского края, Севастополя, Карелии, Адыгеи, Дагестана, Чечни, Московской области и ряда других регионов необходима справка о вакцинации или наличии антител, а также результаты отрицательного ПЦР-теста. С 1 августа курорты Кубани будут принимать только привитых туристов и лиц с ПЦР-тестом при условии их вакцинации в течение трех дней после заселения в отели и дома отдыха.

Также отмечается, что в Тюменской области до 12 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, профилакториях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Кроме того, для въезда в Ямало-Ненецкий автономный округ необходимо пройти в аэропорту прибытия экспресс-тестирование на определение антител М и G. У лиц с местной пропиской потребуют сертификат о вакцинации или ПЦР тест.

Среди субъектов, где отсутствуют ограничительные меры для прибывших, оказались Москва, Санкт-Петербург, Челябинская, Сахалинская, Тамбовская, Амурская области, а также Алтайский край и Северная Осетия.

Ранее в июне власти Краснодарского края разрешили отелям заселять детей до 14 лет включительно без предъявления коронавирусных документов. Для размещения детей на курортах не нужно будет предъявлять ни сертификаты о вакцинации, ни ПЦР-тесты, ни справки о медотводе.