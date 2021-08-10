Россиянам назвали способы сэкономить в отпуске

Туристам, планирующим поездки по России, назвали способы сэкономить на отпуске. О том, как выгодно отдохнуть, рассказали специалисты сервиса BlaBlaCar в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь, эксперты рекомендуют заранее искать жилье через специализированные сайты и онлайн-сервисы. В ходе бронирования необходимо учитывать рейтинги отелей, а также читать отзывы ранее отдыхавших там туристов. «Постарайтесь забронировать жилье без предоплаты. Это поможет вам сэкономить время и деньги в случае, если на месте окажется, что номер не соответствует фотографиям и описанию», — предупредили они.

Кроме того, в сервисе обратили внимание, что для экономии на дороге стоит подписаться на рассылки различных авиакомпаний и следить за их акциями, чтобы первыми узнавать о выгодных предложениях и понижениях цен на рейсы по интересующим направлениям. Также следует учитывать, что билеты на перелеты в выходные и праздники стоят дороже, а в будние дни утренние и ночные рейсы — дешевле.

Еще одним секретом бюджетных путешествий эксперты назвали самостоятельную организацию экскурсий. По их словам, информация о туристических местах, которую рассказывают гиды, зачастую можно найти в свободном доступе в интернете и прочитать заранее.

Также, согласно рекомендациям специалистов, не стоит останавливаться на перекус в ресторанах в туристических местах. «Выбирайте кафе, которые посещают местные жители, часто там вкусная и качественная еда, к тому же есть бизнес-ланчи», — рассказали в сервисе, отметив, что в таких заведениях можно не только хорошо поесть, но и пообщаться с посетителями, проникнуться духом города.

Напоследок эксперты дали совет, как меньше тратить деньги на развлечения во время путешествий. «Во многих городах бывают дни бесплатного посещения музеев, проходят открытые стенд-ап вечера, выставки художников и фотографов, концерты и фестивали по случаю праздников. Информацию о таких мероприятиях следует искать в тематических группах в социальных сетях. Найти их можно, добавив к названию города слова "бесплатный" или "афиша"», — подытожили они.

Ранее, в июне, россиянам напомнили о способе сэкономить на авиабилетах. Уточнялось, что молодые люди до 23 лет, пожилые граждане, многодетные семьи, люди с инвалидностью и их сопровождающие могут приобрести билеты по субсидированным тарифам.