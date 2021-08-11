Названы лучшие восемь стран для путешествия осенью

Россия, Египет и Греция вошли в список восьми лучших туристических направлений для путешествий осенью. Об этом сообщается на сайте информационного интернет-портала 93.ru.

В списке оказались курорты Краснодарского края и Крыма, которые второй год подряд показывают хорошие показатели туристической активности на фоне нестабильной ситуации с коронавирусными ограничениями за границей. Как отмечают эксперты, бархатный сезон в южных регионах страны прекрасно подходит для пляжного отдыха, поскольку море еще не остыло, а дневная температура не поднимается выше 30 градусов.

В перечень направлений также включили Египет. Как заверили авторы рейтинга, осень — лучшее время для посещения республики из-за мягкой и комфортной погоды: в октябре воздух прогревается до 28 градусов, в ноябре — до 32 градусов.

Также среди рекомендуемых направлений указана Куба, где идеальное время для отдыха — вторая половина октября и ноябрь, когда заканчивается сезон ветров и дождей. Дневная температура в этот период держится в районе 30 градусов, а количество осадков заметно сокращается.

Кроме того, в списке оказалась Греция. По данным портала, бархатный сезон в стране теплый с небольшим количеством непродолжительных дождей. Для отдыха эксперты посоветовали выбирать острова Родос и Крит, где температура воды долгое время сохраняется в комфортном диапазоне.

В топ-восемь также были включены Абхазия, Турция, Кипр и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что эксперты австралийского издательства Lonely Planet составили список лучших направлений для путешествий в 2021 году. Таким образом, в топ лучших мест с точки зрения устойчивого развития вошли Швеция, Палау, Греция, Антигуа и Барбуда и Руанда. Например, шведский город Гетеборг победил в номинации «Лучший городской отдых».