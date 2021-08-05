Жители пяти городов России оказались главными любителями отдыха в Турции

Названы города России, жители которых оказались главными любителями отдыха в Турции. Об этом сообщает портал «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-службу туроператора Coral Travel.

«Активнее всего турпакеты покупают жители Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга», — рассказал представитель компании, отметив, что всего региональная чартерная программа в республику включает порядка 30 российских городов.

Относительно выбора отелей, повышенным спросом у туристов всех регионов пользуются объекты категории трех и четырех звезд. Меньшее количество путешественников предпочитают гостиницы премиального сегмента.

Ранее сообщалось, что Турцию назвали самым бюджетным зарубежным направлениям для россиян в августе. Так, авиабилеты в республику обойдутся путешественникам в 13 тысяч рублей в обе стороны. На втором месте по доступности — Кипр, куда добраться без пересадок можно за 25 тысяч. В тройку лидеров вошла Хорватия. Поездка на Балканы будет стоить от 18 тысяч рублей туда-обратно на одного человека.

