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Россиянам назвали открытые в августе направления для отдыха без вакцин и тестов

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Фото: Florion Goga / Reuters

Россиянам назвали места для отдыха в августе, куда можно поехать без вакцин и ПЦР-тестов. О доступных направлениях рассказали опрошенные РИА Новости представители туристической отрасли.

«Среди популярных направлений отдыха, где никаких документов, кроме паспорта, авиабилета и ваучера на отель туристам не понадобится, есть как зарубежные, так и внутрироссийские направления», — сообщили в пресс-службе «Tui Россия».

По словам специалистов, наиболее привлекательными среди открытых мест для зарубежных путешествий у россиян, куда можно поехать без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации, является Абхазия и Албания. Преимущество данных направлений — прямое авиасообщение между этими странами и Россией.

«Отдохнуть в Абхазии туристы могут, забронировав тур с перелетом до Сочи или только проживание. В столицу Албании — Тирану из  Москвы, Самары и Екатеринбурга летают прямые рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии"», — отметили в турфирме, обратив внимание, что в Черногории и Доминиканской республике также не требуется предоставлять тесты на коронавирус, однако с этими странами прямое авиасообщение пока не восстановлено.

Также доступными зарубежными направлениями названы египетские и мексиканские курорты. В «Tui Россия» рассказали, что недельный тур в августе в Египет на двоих в четырехзвездочном отеле будет стоить 107 тысяч рублей, отдых в Мексике на этих же условиях обойдется в 161,3 тысячи рублей.

Среди популярных внутрироссийских направлений, не требующих сертификатов о вакцинации и справок об отсутствии заболевания, туроператор назвал Калининград и Сахалин.

Ранее россиянам раскрыли бюджетные направления для отдыха в августе — ими стали Абхазия, Турция и Греция. Цены на путевки в Абхазию начинаются от 15 тысяч рублей за одного человека, в Турцию и Грецию — от 25 тысяч рублей при двухместном размещении.

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