Россиянам назвали самые популярные зарубежные направления для отпуска в августе

Туристам из России назвали самые популярные международные направления для отпуска в августе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

По словам специалиста, наиболее привлекательными среди мест для зарубежного отдыха у россиян останутся курорты Турции, Кипра, Крыма и Краснодарского края, при этом в Болгарию, наоборот, ожидается снижение турпотока на август.

«Потому что Болгария — это Черное море. Черное море есть и в России. Купальный сезон там достаточно короткий, почти совпадает с купальным сезоном в Сочи», — уточнил Мкртчян, отметив, что таких преимуществ, как большое количество отелей по системе «все включено», в республике также нет.

Ранее сообщалось, что с 29 июля в Болгарии изменились условия въезда для иностранных путешественников, в том числе из России, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране. Теперь для посещения республики туристам достаточно предоставить сертификат о вакцинации, ПЦР-тест, экспресс-тест на антигены или документ, подтверждающий, что путешественник переболел коронавирусом в последние 180 дней.

