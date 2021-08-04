Россиянам назвали самые бюджетные направления для зарубежных поездок в августе

Турцию назвали самым бюджетным зарубежным направлениям для россиян в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса путешествий Aviasales.

Так, авиабилеты на популярный курорт обойдутся в 13 тысяч рублей в обе стороны. На втором месте по доступности разместился Кипр — добраться до острова без пересадок можно за 25 тысяч туда-обратно, со стыковкой в третьей стране — за 16 тысяч.

Тройку лидеров замыкают Хорватия, Албания и Болгария — поездка на Балканы будет стоить от 18 тысяч рублей. За такую же цену можно приобрести билеты в Армению.

Кроме того, достаточно выгодными направлениями стали Грузия, Черногория, Сербия, Египет и Марокко — стоимость перевозок в обе стороны варьируется от 19 до 38 тысяч рублей.

Ранее в августе эксперты туристической отрасли перечислили места для отдыха в августе, куда можно поехать без вакцинации и ПЦР-тестов. Наиболее привлекательными направлениями стали Абхазия и Албания, куда запущены прямые рейсы.

