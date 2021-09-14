Россиянка сделала замечание работникам отеля в Турции и была названа «тупицей»

Туристка попыталась сделать замечание работникам турецкого отеля и была названа «тупицей». Своими рассуждениями о том, почему россиян за рубежом уважают меньше, чем туристов из Европы, девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка рассказала, что отдыхала в бюджетном трехзвездочном отеле в турецком городе Сиде. Своей береговой линии у гостиницы не было, однако отдыхающие могли бесплатно пользоваться шезлонгами и зонтиками определенного пляжа, куда также приходят гости из других объектов размещения. Автор блога заметила, что некоторые люди с вечера занимают лежаки полотенцами. Девушка предположила, что это делается по договоренности с сотрудниками пляжа.

Россиянка решила высказать возмущение этой ситуацией персоналу, однако когда сотрудники попросили ее перейти на английский язык, девушка не смогла сформулировать свою претензию и решила не продолжать разговор.

«На что вслед услышала stupid, то есть "тупица". Значение этого слова я примерно понимаю и сказала, что за грубость обращусь в полицию. И знаете, что я слышала в ответ? Сотрудник пляжа сказал: Russian people bla-bla-bla», — пожаловалась девушка.

Как призналась автор блога, реплика турка напомнила ей историю одной ее знакомой, по словам которой за границей к россиянам относятся менее уважительно, чем к отдыхающим из Европы, так как иностранные путешественники в ответ на хамство или грубость подают письменные жалобы, а отечественные туристы «повозмущаются и на этом все».

«Иностранные туристы ничем не лучше наших, просто действуют по-другому и, самое главное, не ленятся написать жалобу на недостойное отношение», — считает путешественница.

Ранее в августе турист, отдыхавший на побережье Великобритании, утопил свой автомобиль в песке и прослыл идиотом. Так, поступок мужчины вызвал возмущение местных жителей — отмечалось, что их раздражает «отсутствие здравого смысла» среди приезжих, так как по их мнению, нормальные люди не будут близко подъезжать к воде.