Путешествия
 
Последние новости
Путин провел переговоры с президентом Сирии
Женщина раскрыла простой способ удалить запутавшуюся в волосах резинку
Американский генерал предупредил о разрушении мира при одном условии
Жители Москвы решили бороться с наркоманами подручными способами 
Синоптик спрогнозировал начало бабьего лета в Центральной России
Мошенники придумали новый способ обмана россиян к отопительному сезону
Родители узнали один факт о дочери и отказались идти на ее свадьбу
Россияне определили самые опасные профессии
Мясников предупредил о смертельно опасной ошибке при инсульте
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка сделала замечание работникам отеля в Турции и была названа «тупицей»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница Летаем сами / Яндекс.Дзен

Туристка попыталась сделать замечание работникам турецкого отеля и была названа «тупицей». Своими рассуждениями о том, почему россиян за рубежом уважают меньше, чем туристов из Европы, девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка рассказала, что отдыхала в бюджетном трехзвездочном отеле в турецком городе Сиде. Своей береговой линии у гостиницы не было, однако отдыхающие могли бесплатно пользоваться шезлонгами и зонтиками определенного пляжа, куда также приходят гости из других объектов размещения. Автор блога заметила, что некоторые люди с вечера занимают лежаки полотенцами. Девушка предположила, что это делается по договоренности с сотрудниками пляжа.

Россиянка решила высказать возмущение этой ситуацией персоналу, однако когда сотрудники попросили ее перейти на английский язык, девушка не смогла сформулировать свою претензию и решила не продолжать разговор.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

«На что вслед услышала stupid, то есть "тупица". Значение этого слова я примерно понимаю и сказала, что за грубость обращусь в полицию. И знаете, что я слышала в ответ? Сотрудник пляжа сказал: Russian people bla-bla-bla», — пожаловалась девушка.

Как призналась автор блога, реплика турка напомнила ей историю одной ее знакомой, по словам которой за границей к россиянам относятся менее уважительно, чем к отдыхающим из Европы, так как иностранные путешественники в ответ на хамство или грубость подают письменные жалобы, а отечественные туристы «повозмущаются и на этом все».

«Иностранные туристы ничем не лучше наших, просто действуют по-другому и, самое главное, не ленятся написать жалобу на недостойное отношение», — считает путешественница.

Ранее в августе турист, отдыхавший на побережье Великобритании, утопил свой автомобиль в песке и прослыл идиотом. Так, поступок мужчины вызвал возмущение местных жителей — отмечалось, что их раздражает «отсутствие здравого смысла» среди приезжих, так как по их мнению, нормальные люди не будут близко подъезжать к воде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Отдыхающий утопил автомобиль в песке на популярном курорте и прослыл идиотом
Пьяный грузин оскорбил женщину в самолете и был наказан соотечественниками
Россиянка сняла порноролик на священной горе на Бали и оскорбила местных жителей
Путешествия
Путешествия00:02 2 июня

«Здесь незнакомые люди становятся родными».

Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
01:2510 сентября

Туристам раскрыли способы путешествовать без стресса

22:25 9 сентября

Путин заявил о снятии коронавирусных ограничений на авиасообщение с Белоруссией

21:25 9 сентября

Власти Египта начнут лечить подхвативших COVID-19 туристов

Путешествия00:0122 мая

Многоженство, строгие традиции и доброта.

Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
20:48 9 сентября

Россиянка незаконно провезла украшения по цене квартиры и попалась в аэропорту

20:10 9 сентября

Россиянам назвали стоимость авиабилетов на курорты Египта из регионов

19:49 9 сентября

В Таиланде арестовали укравших картину за 112 миллионов рублей россиян

Путешествия00:0216 мая
Dr. Alain Bombard with his wife at the Naval Museum in Paris, France, Feb. 15, 1957, after being presented with the Cross and Red Ribbon of the 'Legion of Honour', by Roger Duveau, the French Minister for the merchant navy. The award was made to Bombard for his crossing of the Atlantic Ocean in a rubber dinghy in December 1952. (AP Photo)

«За бортом по своей воле».

Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
19:19 9 сентября

Негигиеничный поступок пассажирки самолета сняли на видео и осудили в сети

18:15 9 сентября

Планирующих отпуск осенью россиян призвали «не расслабляться» по одной причине

17:24 9 сентября

Власти популярной пляжной страны предложили увеличить число рейсов с Россией

Россия
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
«В России ты не лезешь за кошельком, а тут…»
 
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
Все материалы
Мир
Жертвами сильных ливней в Пакистане стали 14 человек
В Афганистан прибыл первый рейс после вывода войск США
Боль нации.
Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
Япония заявила протест России из-за нарушения воздушного пространства
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
Ветеран назвал бесполезным вторжение США в Афганистан
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
Все материалы
Бывший СССР
Уничтожение арбузов на Украине попало на видео
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
Киев оценил вероятность нового визита Зеленского в США
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
Украинский военный погиб в Донбассе
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Украина выдвинула требования на случай «злоупотребления» «Северным потоком-2»
Все материалы
Экономика
Автогиганты отказались снижать цены
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Курс евро упал
Экоактивистка усомнилась в нейтрализации последствий разлива нефти на КТК
Китай задумал сократить число конкурентов Tesla
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Полицейские задержали надругавшегося над двумя российскими школьниками мужчину
Операция «Последний выстрел»
Как советские разведчики сорвали планы НАТО по ядерной бомбардировке СССР
В российском кафе посетители устроили массовую драку
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Таинственный лес.
Супруги-сатанисты из Москвы убивали людей во время обрядов. Как их удалось поймать?
Бастрыкин поручил проверить задержание россиянина в Праге по ордеру Украины
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Сборная России сыграла вничью с Хорватией.
Чем запомнится первый матч Валерия Карпина на посту главного тренера
Все материалы
Культура
Несколько мужчин изнасиловали Аланис Мориссетт в 15 лет
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Росгосцирк представит посвященное Юрию Никулину шоу в Санкт-Петербурге
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»
История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
Основатель группы «25/17» перестал выходить на связь после стрельбы в Москве
Есть такая профессия.
Российский фильм о закладчике наркотиков наградили в Венеции. За что он получил приз?
«Когда я это увидел, меня просто прикончило»
Теракты 11 сентября, пандемия и уличные бунты глазами жителей Нью-Йорка
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий КВН оценил слова Зеленского о войне с Россией
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
Женщина выгнала мужа из родильной палаты по неожиданной причине
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Россиянам рассказали о неизвестных функциях популярного мессенджера
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Мужчина сделал «худшее в мире» предложение выйти замуж и едва не разрушил семью
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала богатый одним из самых дефицитных у россиян витаминов продукт
Мужчина попытался провезти труп в такси и попался
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Невеста отказалась звать на свадьбу парня сестры и вызвала споры в сети
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
123-килограммовый мужчина похудел на 53 килограмма и раскрыл секрет успеха
Все материалы
Появились подробности о Duster третьего поколения
Этим машинам уже 20 лет?! Премьеры Франкфурта-2001
Знаковые модели IAA-2001: BMW E65, Mercedes SL, Lamborghini Murcielago
Российским призерам Олимпиады подарили кроссоверы BMW
Электрическое будущее для суровых лесников: УАЗ на батарейке
Катаемся на электро-уазике и выясняем ближайшие планы завода
Чехия пойдет наперекор Европарламенту и не станет отказываться от машин с ДВС
Tesla Model S Plaid: 1000-сильная смарт-катапульта
В Россию приехала первая Tesla Model S Plaid
Правила дорожного движения предложили включить в ЕГЭ
Все материалы
Среда обитания
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Мы здесь власть.
Как гражданская война превратила шикарный отель в тюрьму и рассадник болезней
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Названы самые популярные у россиян места для путешествий на Новый год
Все материалы