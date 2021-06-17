Пьяный грузин оскорбил женщину в самолете и был наказан соотечественниками

Пьяный пассажир оскорбил женщину в самолете на рейсе из Минска в Тбилиси и был наказан своими соотечественниками за грубость. Об этом сообщает издание «Салiдарнасць».

По словам очевидца, гражданин Грузии находился на борту в нетрезвом состоянии и нецензурно на русском языке обругал одну из попутчиц, предположительно уроженку Белоруссии. Бортпроводники отсадили пассажирку от буйного мужчины, однако другие соотечественники посчитали необходимым успокоить его, и, собравшись в очередь, попытались избить дебошира за непристойное поведение.

«Все были в шоке», — описали ситуацию пассажиры и отметили, что на воздушном судне были женщины с маленькими детьми.

Ранее в апреле пассажиры устроили массовую драку в аэропорту из-за нехватки мест в самолете и попали на видео. На кадрах, снятых очевидцем в терминале аэропорта Чикаго, видно, как семь человек дерутся между собой — две отдельные группы людей наносят друг другу ожесточенные удары кулаками.