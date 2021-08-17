Отдыхающий утопил автомобиль в песке на популярном курорте и прослыл идиотом

Турист, отдыхавший на побережье Великобритании, утопил свой автомобиль в песке и прослыл идиотом среди местных жителей. Об этом пишет Mirror.

Как уточняет издание, неизвестный путешественник заехал на собственном автомобиле на один из пляжей популярного курортного города Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет. Несмотря на предупреждающие знаки, мужчина продолжал двигаться вглубь побережья, после чего его машина частично увязла в песке.

Спустя час начался прилив, и автомобиль наполовину оказался под водой. Местный житель, фотограф Тим Кертис (Tim Curtis) заметил туриста, который, по его словам, уходил с пляжа, бросив транспортное средство увязать в песке. Мужчина признался, что абсолютно не сочувствует путешественнику.

«Большинство нормальных людей подождут, пока начнется прилив, и не будут лезть к воде, а этот идиот решил подобраться к ней. Он продолжал ехать около 200 метров по мягкой грязи, прежде чем застрять. Любой, у кого есть голова на плечах, повернул бы обратно», — заявил фотограф.

Кертис добавил, что все местные жители раздражены «отсутствием здравого смысла» среди приезжих. Он отметил, что на пляже есть предупреждающие таблички, но никто не обращает на них внимания.

Местное подразделение охраны подтвердило факт случившегося и заявило, что в результате никто не пострадал и не нуждался в помощи. Владелец автомобиля самостоятельно занялся эвакуацией транспортного средства.

Ранее в августе полуголые туристы залезли в знаменитый фонтан и пили пиво до приезда полиции, чем вызвали возмущение местных жителей. Как заявили очевидцы, путешественники разбудили их в шесть часов утра, так как «кричали, как свиньи на бойне».

