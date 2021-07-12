Открывший в Шереметьево аварийный люк мужчина объяснил свой поступок

Пассажир, открывший люк аварийного выхода самолета в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок плохим самочувствием из-за жары. Его слова приводит Telegram-канал Life Shot.

По словам 42-летнего Владимира Кузнецова, из-за неработающего кондиционера в салоне воздушного судна был «эффект сауны». Мужчина рассказал, что когда начал дуть горячий воздух, а многие пассажиры стали жаловаться на происходящее, он решил обратиться к бортпроводникам.

«У людей паника, у стариков прихватывает сердце, матери с детьми сильно кричат», — описал происходящее турист.

Через некоторое время Кузнецов начинает терять сознание и опирается на аварийный выход, из-за чего дверь открывается сама. «Я очнулся от того, что нахожусь на четвереньках перед открытой дверью, пошел свежий воздух, и я уже более-менее пришел в сознание», — вспоминает мужчина.

Пассажир подчеркнул, что злого умысла у него не было. «Изначально нас посадили в неисправный самолет и подвергли наши жизни опасности», — заключил мужчина.

Ранее, 11 июля, стало известно о задержке рейса Москва-Анталья на два часа. В салоне не работала система кондиционирования, и некоторые пассажиры начали терять сознание из-за духоты. Мужчина, устав ждать, отправился к аварийному выходу и открыл его. Система выпустила надувной трап.