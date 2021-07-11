Появилось видео инцидента с открытием аварийного люка в Шереметьево

Появилось видео инцидента с открытием аварийного люка в московском аэропорту Шереметьево, произошедшим на рейсе из Москвы в Анталью. Ролик был опубликован в Telegram.

На записи видно, как с открытием запасной двери самолета выпал и раскрылся спасательный трап на территории авиагавани.

Ранее очевидица раскрыла детали инцидента с задержкой авиарейса, о котором идет речь. По словам женщины, остальные пассажиры на борту видели, кто именно открыл аварийный люк, однако вступились за мужчину. В итоге он смог улететь в Турцию на следующем самолете.

Утром в воскресенье, 11 июля, был задержан на два часа вылет рейса Москва — Анталья из аэропорта Шереметьево, когда на борту уже находились люди. Система кондиционирования в самолете не работала — некоторые из пассажиров теряли сознание из-за духоты. Устав ждать, мужчина открыл дверь лайнера. В результате инцидента авиакомпании «Россия» пришлось перенести время вылета и заменить воздушное судно.