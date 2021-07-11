Авиакомпания прокомментировала инцидент с выпуском трапа на рейсе Москва-Анталья

Авиакомпания «Россия» прокомментировала инцидент с выпуском аварийного трапа на самолете в аэропорту Шереметьево, передает РБК.

«Во время подготовки рейса Москва-Анталья к вылету при невыясненных обстоятельствах произошел выпуск аварийного трапа на второй левой двери. Пассажиры были высажены из самолета», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники авиакомпании приняли решение о замене воздушного судна. Задержка вылета составила четыре часа. В авиакомпании уточнили, что уже создали комиссию по расследованию инцидента.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пассажир рейса Москва-Анталья открыл люк аварийного выхода самолета из-за жары в салоне. Уточнялось, что вылет рейса задержали на два часа, а система кондиционирования в самолете не работала — некоторые из пассажиров теряли сознание из-за духоты. Устав ждать, мужчина отправился к аварийному выходу и открыл его. Система выпустила надувной трап. Авиакомпании в результате пришлось перенести время вылета и заменить самолет.

По информации РИА Новости, «Россия» планирует взыскать убытки с пассажира, открывшего дверь авиалайнера. По словам представителя перевозчика, «сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери». Источник уточнил, что на момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут.