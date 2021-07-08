Пассажира самолета оштрафовали на 750 тысяч рублей за отказ надеть маску

Агентство по гражданской авиации США оштрафовало пассажира более чем на 10 тысяч долларов (более 750 тысяч рублей) за отказ надеть маску во время полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию регулятора.

Пассажир летел 27 февраля из Юты в Аризону. Бортпроводница семь раз напомнила ему, что маска должна быть на лице все время полета, однако мужчина каждый раз стягивал ее с носа, как только стюардесса отходила.

В результате пассажир поругался с бортпроводницей, отказался заполнить протокол о нарушении и предоставить удостоверение личности, Кроме того, он прикасался к стюардессе и обвинял ее в агрессивности, напугав и доведя до слез.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина устроил дебош в кафе и облил напитками прилавок за просьбу надеть маску. Работницы кафе попросили посетителя надеть маску в соответствии с требованием Роспотребнадзора. Мужчина спустил маску на подбородок, после чего снял ее и убрал в карман. Затем он разлил на прилавок принесенные ему напитки и ушел.