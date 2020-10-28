В нежелании носить маски увидели признаки психологического расстройства

В нежелании носить медицинские маски ученые увидели признаки психического расстройства. Об этом свидетельствуют результаты исследования бразильских специалистов, в котором приняли участие 1500 человек от 15 до 73 лет. Об этом сообщает The Sun.

Так, по их данным, у людей, которые отказываются от ношения масок, есть такие черты характера как враждебность и принятие риска. Эти черты свойственны людям с диагнозом «антисоциальное расстройство личности». Этот диагноз может иметь разную степень и выражаться в плохом поведении или многократных нарушениях закона, вплоть до серьезных преступлений.

«Эти черты объясняют, по крайней мере частично, причину, по которой люди продолжают не придерживаться мер сдерживания даже при увеличении числа случаев заболевания и смертей», — отмечено в исследовании. По мнению ученых, их работа поможет властям повышать осведомленность граждан о пользе масок.

Ранее подобное явление российский психолог Александр Конфисахор объяснил тем, что люди не верят в способность маски предотвратить заражение COVID-19. При этом штрафы за отсутствие масок, по его мнению, только обозлят людей, финансовое состояние которых и без того ухудшилось.