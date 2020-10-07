В США предложили надевать маски во время еды

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил надевать маску во время приема пищи. Соответствующее заявление опубликовали в официальном аккаунте офиса главы штата в Twitter 3 октября.

«Собираетесь куда-нибудь выбраться на выходных, чтобы перекусить с близкими? Не забывайте надевать маску в перерывах между приемами пищи», — сообщается в посте. К твиту приложили комикс с человеком, снимающим маску перед тем, как распробовать лежащее перед ним блюдо, сообщает Fox News.

Смущенные американцы заявили, что посыл можно интерпретировать по-разному. Многие задались вопросом, требуется ли надевать средства индивидуальной защиты во время пережевывания пищи. Людей сбило с толку и то, что картинки в посте сопровождались просьбой снимать маску как можно реже. «Мои поздравления! Это — самое чудаковатое требование, касающееся масок», «Нужно ли мыть руки после каждого раза, когда мы прикасаемся к маске, чтобы ее снять? А что, если я ем чипсы с сальсой, и хочу второй раз окунуть кусочек в соус? Это считается перерывом?», «Оказывается, мой штат отличается не только самыми высокими налогами... Он еще и самый тупой», — написали они в комментариях.

Журналист Мэттью Фурман присоединился к недоумевающим и признался, что тоже не понял, чего хотели от людей власти штата. «Судя по картинке, защитное средство нужно снимать перед тем, как приступить к трапезе. Однако в тексте говорится, что его нужно вновь надевать во время пережевывания каждого кусочка», — удивился он.

Ранее специалисты выявили уязвимость медицинских масок. Оказалось, что они теряют эффективность, когда становятся влажными.