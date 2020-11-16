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Британца оштрафовали на 170 тысяч рублей за отказ надеть маску в автобусе

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Фото: Pixabay.com

Пассажира автобуса в Лондоне оштрафовали на 1700 фунтов стерлингов (173 тысячи рублей) за то, что он два дня подряд отказывался надевать маску. Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что соответствующее решение суд Лондона вынес 13 ноября, хотя нарушение было зафиксировано еще в июле. 49-летний местный житель отказался надеть маску 15 и 16 июля, за что ему выписали штраф в размере 100 фунтов (10 000 рублей). Однако британец не выплатил эту сумму, за что ему назначили увеличенный штраф.

Кроме него санкции были назначении в отношении еще нескольких людей. Некоторые утверждали, что забыли маску дома или были не в курсе санитарных правил в общественных местах. Один из подсудимых заявил, что не понимает по-английски и не знал, что ему говорили о необходимости надевать средства индивидуальном защиты.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом. По данным Би-би-си, речь идет о члене парламента Великобритании Ли Андерсоне.

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