Студентку оштрафовали за нарушение карантина на 650 тысяч рублей

В Британии 22-летнюю студентку оштрафовали на шесть тысяч фунтов стерлингов (более чем на 650 тысяч рублей) за нарушение карантина, пишет The Sun.

Девушка приехала из Манчестера в Джерси. После этого ей позвонили и сказали, что у пассажира, с которым она летела в одном самолете, выявили коронавирус. В связи с этим британка должна была провести две недели на карантине, не выходя из дома.

Власти предприняли несколько попыток найти ее по домашнему адресу, но все было тщетно. Студентку несколько ловили вне дома: когда она обедала в кафе, посещала подругу и ходила на шоппинг.

В итоге ее удалось обнаружить по геолокации в Instagram: девушка выложила фото из ресторана, в котором обедала. Британка призналась в нарушении самоизоляции.

В марте жителю Тайваня выписали штраф на сумму в миллион тайваньских долларов ((2,6 миллиона рублей) за то, что тот сбежал с карантина и отправился в ночной клуб.