Влюбленную пару оштрафовали за поцелуи без масок

Итальянская полиция оштрафовала на 400 евро (более 36 тысяч рублей) влюбленную пару в Милане, которая целовалась без медицинских масок. Об этом сообщает Daily Mail.

40-летний итальянец и полька поцеловались на публике по пути ресторан, после чего их окружили стражи порядка. Выяснилось, что влюбленные нарушили закон, сняв маски. На фоне распространения коронавируса в Италии носить маски необходимо даже на улице. Парочке выписали штраф.

Оказалось, что возлюбленные помолвлены уже два с половиной года, однако прописаны они по разным адресам. Если бы они официально жили вместе, штрафа удалось бы избежать, поскольку в Италии живущим вместе людям разрешено находиться на улице без масок, если рядом с ними нет других людей.

При этом влюбленные утверждают, что рядом никого не было, а значит, полиция не могла видеть их поцелуй, что наводит на мысль об использовании полицейскими дронов для слежки за ношением масок.

Ранее жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области, отказавшуюся надеть маску в торговом центре, жестко задержали и увезли в отделение полиции. Девушку обвиняют в невыполнении правил поведения при ЧС и угрозе ее возникновения, за что ей грозит штраф.