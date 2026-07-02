В российском регионе пропали две школьницы

МВД ищет двух 13-летних школьниц, пропавших в Туве

Сотрудники правоохранительных органов ищут двух 13-летних девочек, которые пропали в Туве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

По информации ведомства, школьницы вышли из домов вечером в среду, 1 июля, и до сих пор не вернулись. Одна из них была одета в синие джинсовые шорты, белые тапочки и синюю футболку. В полиции уточнили, что девочки могут находится в районе школы № 12 в Кызыле или на берегу реки Енисей у дома № 28 по улице Колхозной.

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