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08:08, 2 июля 2026Мир

В Норвегии предрекли завершение конфликта на Украине

Профессор Диесен: Состояние ВСУ указывает на скорое завершение конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о скором завершении конфликта. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Диесен указал на сокращение численности личного состава ВСУ, а также вооружения и техники.

«Все это показывает, что ситуация близится к завершению. И когда это завершение наступит, украинцы уже не смогут удерживать оборону, как это было в предыдущие четыре года», — предрек он.

Эксперт добавил, что европейские страны в украинском конфликте заняли деструктивную позицию.

Ранее американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ полностью утратили способность к маневрированию и поддержке своих подразделений. Он также сообщил, что деградация ВСУ определила и существенное ослабление позиций западных стран

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