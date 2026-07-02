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08:10, 2 июля 2026Россия

Российский промышленный объект получил повреждения после атаки ВСУ

Нижегородской губернатор Никитин: Промышленный объект получил повреждения после атаки ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Нижегородской области промышленный объект получил повреждения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

О каком объекте идет речь, Никитин не уточнил. Разрушения на объекте он назвал некритическими. Чиновник добавил, что при налете смертельные ранения получил житель области, еще четверо пострадали. «Специалисты экстренных служб находятся на местах инцидентов, работа ПВО продолжается», — написал в блоге губернатор.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев добавил, что повреждения зафиксированы в жилой застройке.

Как сообщалось ранее, всего в ночь с 1 на 2 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 327 беспилотных летательных аппаратов.

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