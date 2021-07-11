Пассажирка раскрыла детали инцидента с открытием люка на рейсе Москва — Анталья

Очевидица раскрыла детали инцидента с задержкой авиарейса, следовавшего по маршруту из Москвы в Анталью, из-за открывшего аварийный люк мужчины. Об этом пассажирка Ирина Гольмгрейн расссказала Telegram-каналу Life Shot.

По словам женщины, остальные пассажиры на борту видели, кто именно открыл аварийный люк, однако вступились за мужчину. В итоге он смог улететь в Турцию на следующем рейсе.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что люк открыл преподаватель консерватории имени Чайковского Владимир Кузнецов, лауреат международных конкурсов и обладатель множества музыкальных премий. Сотрудниками правопорядка Кузнецов задержан не был.

Отмечалось, что утром воскресенья, 11 июля, был задержан на два часа вылет рейса Москва — Анталья из аэропорта Шереметьево, когда на борту уже находились люди. Система кондиционирования в самолете не работала — некоторые из пассажиров теряли сознание из-за духоты. Устав ждать, мужчина открыл дверь лайнера. В результате инцидента авиакомпании «Россия» пришлось перенести время вылета и заменить воздушное судно.