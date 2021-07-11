Установлена личность «выпустившего» аварийный трап самолета в Шереметьево

Установлена личность пассажира, открывшего дверь самолета в Шереметьево. По данным РЕН ТВ, аварийный трап «выпустил» 42-летний Владимир Кузнецов. Мужчина вышел из себя из-за задержки вылета. По словам очевидцев, он открыл вторую левую дверь судна, объяснив это тем, что ему жарко.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 июля, на рейсе Москва-Анталья. По информации перевозчика, вылет задерживался на 20 минут. Как сообщили пассажиры, в этот момент система кондиционирования в салоне авиалайнера не работала — некоторые из путешественников теряли сознание из-за духоты.

Устав ждать, мужчина отправился к аварийному выходу и открыл его. Система выпустила надувной трап. Авиакомпании в результате пришлось перенести время вылета и заменить самолет.

Сообщалось, что авиакомпания «Россия» решила взыскать убытки с пассажира, открывшего дверь самолета. По словам представителя перевозчика, «сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери».