Негигиеничный поступок пассажира попал на видео и возмутил пользователей сети

Пассажирка во время полета сняла на видео негигиеничный поступок своего попутчика и поделилась им в сети. Кадры опубликовал Instagram-аккаунт @passengershaming, который рассказывает о забавных случаях на борту самолета.

Женщина показала на видео своего маленького сына, который сидит у иллюминатора. В пространство между креслом мальчика и стенкой другой пассажир просунул свои ноги — чем вызвал возмущение матери. Отмечается, что позже автор ролика попросила попутчика убрать свои ступни с подлокотника и протерла это место дезинфицирующим средством.

В комментариях под видеороликом пользователи открыто высказали свое отвращение поступку пассажира. «Нужны ли лекции по этикету во время предполетных объявлений», «Грустно, что даже ребенок знает, что это неправильно, а взрослый — нет!», «Мда, бедный ребенок», «Хотя бы в носках! Отвратительно!», «Ну что не так с людьми?», — писали они.