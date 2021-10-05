Американские рынки рухнули вслед за обвалом Facebook

Американские рынки обвалились после масштабного сбоя в работе Facebook и других социальных сетей. На торгах в понедельник, 4 октября, основные индексы упали: индекс S&P 500 опустился на 1,3 процента, Nasdaq 100 упал более чем на 2 процента, Dow Jones почти на 1 процент, NYSE Composite — на 0,73процента. Как сообщает The Wall Street Journal, рынок потянули вниз акции технологических компаний.

Так называемые компании FANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) в совокупности потеряли 243 миллиарда долларов капитализации за ночь. Издание отмечает, что это стало крупнейшей рыночной потерей с октября 2020 года. Alphabet потерял более 3 процента, Amazon — 2,85 процента, Netflix — 2,6 процента, Apple — 2,4 процента, Microsoft — чуть более чем 2 процента.

Сильнее остальных пострадали ценные бумаги Facebook: на закрытии торгов акции техногиганта обвалились больше чем на 5 процентов, капитализация упала на 50 миллиардов долларов. А глава компании Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов на фоне сбоев в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

Вечером 4 октября примерно в 18:30 по московскому времени тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon. Восстановить работу сервисов удалось только спустя несколько часов.