Сбой в Facebook помешал работе каждого шестого россиянина

Сбои в работе Facebook и других социальных сетей помешали работе каждого шестого трудоспособного россиянина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Согласно опросу, 68 процентов жителей России заметили неполадки в работе популярных соцсетей и мессенджеров, которые появились 4 октября. Отмечается, что больше всего россиян огорчили проблемы с WhatsApp и Instagram. При этом, по данным сервиса, каждого девятого опрошенного порадовали сбои в работе соцсетей.

Ранее менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara, специализирующейся на информационной безопасности, Анна Михайлова рассказала, что масштабный сбой в работе Facebook и других социальных сетей стоил российской экономике порядка 70 миллионов рублей в час. Михалова указала, что сбой косвенно отразился на всей инфраструктуре интернета. «Даже операторы связи в России почувствовали практически спонтанную DDoS-атаку от пользователей, пытающихся понять, что происходит», — сказала она и добавила, что трафик сервисов проверки доступности вырос в несколько раз.

Сбой в работе социальной сети Facebook 4 октября стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы затронули также Instagram, WhatsApp и другие популярные площадки. Только спустя шесть часов работа сервисов была восстановлена. Причиной сбоя назвали обновление протокола динамической маршрутизации.