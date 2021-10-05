Оценены потери российской экономики от сбоя работы Facebook

Angara: сбой в работе Facebook и других соцсетей обошелся экономике в 70 миллионов в час

Сбой в работе Facebook и других социальных сетей стоил российской экономике порядка 70 миллионов рублей в час. В такую сумму оценила потери менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara, специализирующейся на информационной безопасности, Анна Михайлова. Ее слова приводит ТАСС.

Михалова указала, что сбой косвенно отразился на всей инфраструктуре интернета. «Даже операторы связи в России почувствовали практически спонтанную DDoS-атаку от пользователей, пытающихся понять, что происходит», — сказала она и добавила, что трафик сервисов проверки доступности вырос в несколько раз.

Масштабный сбой в работе соцсетей произошел вечером в понедельник, 4 октября. Facebook возобновил работу только спустя шесть часов. Технический директор Facebook Майк Шрепфер в Twitter назвал сетевые проблемы причиной сбоев в работе соцсети.

На фоне сбоев акции Facebook рухнули на пять процентов, техногигант потянул за собой американский рынок. На торгах в понедельник, 4 октября, основные индексы упали: индекс S&P 500 опустился на 1,3 процента, Nasdaq 100 упал более чем на 2 процента, Dow Jones — почти на 1 процент, NYSE Composite — на 0,73 процента.

Также стало известно, что российский бизнес пожаловался на потери из-за сбоя работы соцсетей. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил, что финальные оценки пока давать рано.