Российский бизнес пожаловался на потери из-за сбоя соцсетей

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, как масштабный сбой в социальных сетях и популярных интернет-площадках отразился на российском бизнесе, сообщает ТАСС.

Титов подчеркнул, что сейчас пока рано давать финальные оценки. Однако уже известно, что бизнес пожаловался на потери. По мнению Титова, более важным обстоятельством является сам факт многочасового сбоя, который принес вред и фондовому рынку.

Бизнес-омбудсмен сообщил, что в результате сбоя акции Facebook упали более чем на пять процентов. Глава корпорации Марк Цукерберг, по данным Forbes, потерял в реальном времени около шести миллиардов долларов. По мнению Титова, масштабный интернет-сбой вызвал «глобальный эффект домино».

«Проблемы были у Twitter, Google, YouTube, Telegram, TikTok, затем - у Netflix, Zoom и VK. Есть информация о сложностях у крупнейших банков и авиакомпаний США. Это, без преувеличения, уже сюжет фильма-катастрофы, что пугает», — заключил он.

4 октября масштабный сбой наблюдался в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, Google, TikTok и других сервисов. Он длился более шести часов и установил рекорд по времени. Первые сообщения о неполадках в работе площадок стали появляться после 18:34 по московскому времени. Сбой назван «самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года».