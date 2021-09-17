В России призвали эффективнее конкурировать с международными интернет-гигантами

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев призвал устранять барьеры для развития цифровых экосистем ради конкуренции российских разработок с зарубежными интернет-гигантами. Его слова передает ТАСС.

По мнению главы Минцифры, необходимо создать такие условия, чтобы российские цифровые экосистемы развивались и могли «эффективно конкурировать за внимание российского пользователя с международными интернет-корпорациями». Шадаев видит шансы «в конкурентной борьбе построить полноценную альтернативу международным гигантам».

При этом министр считает, что стандартные практики антимонопольного регулирования не применимы в данной ситуации, поскольку цифровые рынки России находятся на раннем этапе развития, а конкуренты «уже очень сильны». «Тогда проиграют не конкретные компании, а российские пользователи», — считает Шадаев.

Он добавил, что Россия одна из немногих стран в мире, где есть свои популярные соцсети, поисковые сервисы, успешные маркетплейсы и агрегаторы. «Наши игроки лучше понимают запросы российских пользователей и могут гибко на них реагировать, подстраивая свои сервисы под наш национальный рынок», — пояснил министр. Шадаев добавил, что нельзя ограничивать банки на участие в этом процессе, так как это негативно скажется на объеме инвестиций в развитие цифровых экосистем и их темпах роста.

