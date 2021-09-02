Названы сроки появления 5G в России

Минцифры планирует внедрить связь пятого поколения в городах-миллионниках к 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сроками разворачивания технологии поделился глава Минцифры Максут Шадаев. Спикер назвал 5G критической технологией, которую в России приняли решение развивать своими силами. «Безусловно, это накладывает ограничения на темпы распространения, но государству было важнее контролировать эту технологию», — отметил Шадаев. По его словам, в настоящий момент реализуется большая программа по созданию собственного прототипа оборудования, появление 5G будет обеспечено во всех городах-миллионниках к 2024 году.

Также глава Минцифры прокомментировал слухи о вреде нового стандарта, назвав их беспочвенными. Кроме того, он отметил, что некоторые россияне обеспокоены тем, что 5G будут развивать в ущерб 4G. «Зачастую граждане боятся установки новых базовых станций в связи с их возможным влиянием на работающие станции. И это заблуждение», — отметил руководитель ведомства.

В июле вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал сроки запуска сети 5G в российских городах-миллионниках. По его оценке, в городах с населением больше миллиона человек сеть нового поколения появится уже через три года.

В мае директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко объявил, что первые пилотные зоны 5G с отечественным наполнением могут быть запущены в 2023 году