В России предупредили о рисках сокращения финансирования 5G

В случае сокращения госфинансирования развитие технологии 5G в России задержится на несколько лет. О таких рисках предупредил Ростех в письме, направленном в Минкомсвязь, передает ТАСС.

Как уточнили в госкорпорации, в 2020-м году на развитие 5G, в частности на создание базовых станций, планируется выделить всего 2,4 миллиарда рублей вместо ранее обозначенных 4,3 миллиарда. В результате к 2024 году компания сможет создать не 20 тысяч базовых станций, как запланировано, а только 5 тысяч. Кроме того, считают в Ростехе, урезание финансирования скажется на реализации целей нацпроекта «Цифровая экономика» в целом.

«В целях достижения всех ключевых результатов и реализации потенциала развития высокотехнологических областей в РФ требуется обеспечить финансирование реализации дорожных карт "Мобильные связи пятого поколения" и "Квантовые сенсоры" в полном объеме без секвестирования финансирования», — призвали в госкорпорации.

Внедрение в России сетей 5G предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется в стране по инициативе президента Владимир Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!