Для развертывания 5G в России снова захотели получить частоты военных

Минкомсвязь снова захотела получить для развертывания сетей 5G в России так называемый золотой диапазон — диапазон 3,4-3,8 ГГц, который в настоящее время используют военные и другие силовые ведомства. Об этом в среду, 15 апреля, сообщают «Известия».

По данным издания, по итогам заседания профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика», на котором рассматривался проект концепции развития 5G в стране, было принято решение указать в концепции диапазон 3,4-3,8 ГГц приоритетным при развертывании сетей пятого поколения. При этом диапазон 4,8-4,9 ГГц, который в нынешнем варианте концепции считается основным для 5G, в новой версии документа обозначен как комплементарный.

В то же время замминистра связи Олег Иванов в ходе встречи отметил, что рассчитывать на то, что силовой блок полностью освободит указанные частоты, не стоит. По его словам, операторам смогут высвободить только около 40-80 МГц, в зависимости от места использования этих частот. Чиновник заверил, что в министерстве понимают важность этого частотного ресурса, однако призвал операторов не замыкаться на данном диапазоне.

Внедрение в России сетей 5G предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется в стране по инициативе президента Владимир Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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