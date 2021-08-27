Большинство работодателей признались в слежке за сотрудниками в соцсетях

Большинство работодателей (65 процентов) проверяют соцсети своих сотрудников. Слежка усилилась из-за перехода на удаленный формат работы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование кадрового агентства UTEAM.

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При этом 18 процентов признались, что проверяют соцсети подчиненных на постоянной основе, еще 47 процентов — время от времени. Только треть (35 процентов) не делают этого. В основном работодатели проверяют аккаунты сотрудников, занимающих руководящие должности (77 процентов), а также специалистов, которые взаимодействуют со СМИ (75 процентов), и клиентов (71 процент).

Почти в каждой второй компании (45 процентов) руководители стали заходить на странички работников чаще, чем прежде. Главная причина (94 процента) — это беспокойство, что репутация компании может пострадать из-за высказываний сотрудников на личных страницах. На втором месте — боязнь случайной публикации в соцсетях внутренней информации и документов (89 процентов). Третья причина — необходимость оценить, чем человек занимается во время работы на удаленке.

Мониторинг соцсетей начальство также объясняет желанием предугадать, когда сотрудник захочет уволиться, а также стремлением лучше понять его ценности и интересы. С большим вниманием, по оценке UTEAM, работодатели относятся к профилям тех, кто только собирается устраиваться на работу. Профили соискателей просматривает 83 процента HR-специалистов. При этом растет количество случаев, когда работодатели отказывали соискателям в найме из-за их поведения в соцсетях.

Ранее сообщалось, что почти половина работников (44 процента) по всему миру готовы позволить работодателям следить за собой с помощью датчиков и других носимых устройств.