Размер зарплаты сотрудников Amazon станут определять камеры

Компания Amazon следит за водителями с помощью умных камер. Нейросеть станет оценивать работу сотрудников, определяя «рейтинг безопасности» и размер зарплаты. Об этом сообщает The Information.

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В каждую машину службы доставки установили четыре камеры. Они фиксируют, например, проезд на красный сигнал светофора или превышение скорости. Кроме того, техника анализирует язык тела и мимику водителя, издавая сигнал, если он зевнул или достал телефон.

За разные нарушения с водителя могут списать от 1 до 10 баллов в «рейтинге безопасности». В конце недели нейросеть отправляет руководителям оценочные листы по каждому водителю. За высокий балл сотрудник получает денежные бонусы, а низкий грозит ему увольнением. В Amazon отрицают, что вмешиваются таким образом в частную жизнь. Компания отмечает, что благодаря камерам количество аварий снизилось на 48 процентов.

Ранее правозащитная организация «Институт открытых рынков» обвинила Amazon в слежке за сотрудниками. В докладе утверждалось, что интернет-ретейлер в 2020 году внедрил в офисах и на складах систему, отслеживающую работу и перемещение персонала, а также контролирующую количество времени, которое тратится на работу. В конце смены каждого сотрудника по несколько десятков минут проверяют на предмет краж.