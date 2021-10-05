Пользователи сообщили о сбоях в работе одного из крупнейших банков США

Пользователи сети сообщили, что в работе онлайн-сервисов Bank of America, одного из крупнейших банков США, наблюдается сбой. Об этом говорится на сайте Downdetector.

По данным сервиса, 49 процентов пользователей сообщили о проблемах с онлайн банком. Еще 32 процента заявили о неполадках в мобильном приложении банка, а 20 процентов не могут зайти в свой аккаунт.

Масштабный сбой в работе онлайн-сервисов начался вечером, 4 октября. Сперва сообщалось о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Затем стало известно о неполадках в Twitter, Google, Amazon и других интернет-сервисов.

Согласно сайту Downdetector, пользователи с разных уголков Земли продолжают жаловаться на проблемы с интернетом. Сбой стал «самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года». Тогда социальная сеть была недоступна для 80 миллионов юзеров около суток. Крупный сбой регистрировали и в 2019 году, однако он длился не более часа.