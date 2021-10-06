Цукерберг ответил на обвинения в алчности Facebook

Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг ответил на обвинения в том, что социальная сеть ставит прибыль выше безопасности и благополучия пользователей. Об этом он написал в своем-аккаунте в соцсети.

По его словам, фирме «глубоко небезразличны» такие вопросы, как безопасность и психическое здоровье людей. Цукерберг отметил, что обвинения в алчности и игнорировании интересов пользователей бессмысленны, так как Facebook создал ведущую в отрасли программу для понимания подобных проблем. Он также подчеркнул, что если бы в компании не заботились о борьбе с вредным контентом, то не стали бы нанимать столько людей, чтобы заниматься именно этим вопросом. «Это просто неправда», — резюмировал свой ответ Цукерберг.

При этом глава Facebook добавил, что его «печалит», когда достижения компании представляют в плохом свете. Несмотря на это, Facebook «продолжит попытки делать все правильно», заявил он.

Ранее бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что социальная сеть намеренно распространяет контент, провоцирующий ненависть. По ее словам, соцсеть специально распространяет огромное количество публикаций, вызывающих такие сильные эмоции, как гнев и ненависть, так как они притягивают и удерживают пользователей, заставляют их проводить больше времени на сайте, что в конечном итоге ведет к росту прибыли компании.