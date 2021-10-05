Власти США назвали причину сбоя в работе Facebook

Власти США прокомментировали сбой в работе социальных сетей Instagram и Facebook. В статье для газеты The Washington Post руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Джен Истерли заявила, что он не был связан с хакерской атакой, передает ТАСС.

По ее словам, причиной сбоя послужила ошибка конфигурации, технологический сбой. Истерли подчеркнула, что ее ведомство, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, пристально следило за ситуацией.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров оценил влияние глобального сбоя социальных сетей на мессенджер. Дуров заявил, что на фоне сбоя в Facebook и других соцсетях, который произошел 4 октября, в Telegram наблюдался рекордный рост числа регистраций и активности пользователей. По его словам, за один день у мессенджера появилось 70 миллионов новых пользователей.

Сбой в работе социальной сети Facebook 4 октября стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы затронули также Instagram, WhatsApp и другие популярные площадки. Только спустя шесть часов работа сервисов была восстановлена. Причиной сбоя назвали обновление протокола динамической маршрутизации.

