Дуров оценил влияние глобального сбоя соцсетей на Telegram

Павел Дуров: на фоне сбоя соцсетей у Telegram появилось 70 миллионов новых пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров оценил влияние глобального сбоя социальных сетей на мессенджер. Подробности он раскрыл в личном блоге.

Дуров заявил, что на фоне глобального сбоя в Facebook и других соцсетях, который произошел 4 октября, в Telegram наблюдался рекордный рост числа регистраций и активности пользователей. По его словам, за один день у мессенджера появилось 70 миллионов новых пользователей.

«Я горжусь тем, что наша команда смогла справиться с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей», — подчеркнул основатель мессенджера.

При этом он отметил, что накануне жители Северной и Южной Америки могли столкнуться с низкой скоростью работы приложения, так как миллионы юзеров с этих континентов начали одновременно регистрироваться в Telegram.

В заключение Дуров попросил поприветствовать всех новых пользователей мессенджера. «Добро пожаловать в Telegram, крупнейшую независимую платформу обмена сообщениями. Мы не подведем вас, в отличие от остальных», — написал он.

Сбой в работе социальной сети Facebook 4 октября стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы затронули также Instagram, WhatsApp и другие популярные площадки. Только спустя шесть часов работа сервисов была восстановлена. Причиной сбоя назвали обновление протокола динамической маршрутизации.