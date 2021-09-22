Про Павла Дурова снимут сериал

Про основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова снимут сериал для онлайн-кинотеатра Okko. Об этом сообщает ТАСС.

Новый проект будет основан на книге журналиста Николая Кононова «Код Дурова». Okko уже заключил контракт с компанией «Нон-Стоп Продакшн», руководителями которой являются Сергей Мелькумов и Александр Роднянский.

«Изначально мы видели этот материал как основу для полнометражного фильма, но со временем стало очевидно, что история создания социальных сетей "ВКонтакте" и Telegram и яркая противоречивая личность самого Павла Дурова точнее соответствуют формату современного сериала», — отметил Роднянский.

Всего в рамках четырехлетнего соглашения «Нон-Стоп Продакшн» создаст не менее восьми проектов. Все они будут эксклюзивно доступны на сервисе Okko.

Ранее Павел Дуров заявил, что для развития творческих способностей и продуктивности людям нужно отказаться от развлекательного контента. Он назвал Netflix и TikTok «липкой грязью» и посоветовал «питать мозг реальными данными».