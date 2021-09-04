Дуров призвал отказаться от «липкой грязи» Netflix и TikTok

Основатель Telegram Дуров: для сохранения креативности нужно отказаться от Netflix иTikTok

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что интернет-пользователи нередко отдают предпочтение различным видеороликам вместо изучения полезной информации. Не стоит перегружать мозг таким контентом, написал он в своем Telegram-канале.

Дуров напомнил, что разум является наиболее мощным инструментом человека. Однако пользователи тормозят продуктивность своего мозга, наполняя его «липкой грязью» Netflix и TikTok. Чтобы сохранить креативность, нужно отказаться от подобного контента, уверен бизнесмен.

«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют «рекомендательные алгоритмы». Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — призвал он.

Предприниматель уверен, что если «питать мозг реальными данными», дающими ответ на фундаментальные вопросы, то разум будет обрабатывать эту информацию даже во сне и сгенерирует неожиданные решения.

Ранее Дуров раскритиковал корпорации Apple и Google за цензуру информации и мобильных приложений. Он также обвинил компании в использование личных данных для таргетинга некачественного контента.