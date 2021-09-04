Интернет и СМИ
 
Последние новости
Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина в отборе к ЧМ
Машина сбила идущего по обочине школьника в Новой Москве 
В Москве собака едва не погибла из-за зажатого лифтом поводка
Реаниматолог назвал пациентов с риском развития тяжелой формы COVID-19
Рогозин заявил об уникальных возможностях нового аэропорта у Восточного
Карпин прокомментировал победу над Кипром в матче отбора к ЧМ-2022
Снятая с рейса Москва — Анталья дебоширка раскрыла подробности конфликта
Зеленского обвинили в неумелом управлении Украиной
Главнокомандующий ВСУ захотел проехаться по Красной площади на танке
Новости партнеров
Прослушать новость

Дуров призвал отказаться от «липкой грязи» Netflix и TikTok

Основатель Telegram Дуров: для сохранения креативности нужно отказаться от Netflix иTikTok
Перейти в «Мою Ленту»
Павел Дуров
Павел Дуров
Фото: @durov

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что интернет-пользователи нередко отдают предпочтение различным видеороликам вместо изучения полезной информации. Не стоит перегружать мозг таким контентом, написал он в своем Telegram-канале.

Дуров напомнил, что разум является наиболее мощным инструментом человека. Однако пользователи тормозят продуктивность своего мозга, наполняя его «липкой грязью» Netflix и TikTok. Чтобы сохранить креативность, нужно отказаться от подобного контента, уверен бизнесмен.

«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют «рекомендательные алгоритмы». Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — призвал он.

Предприниматель уверен, что если «питать мозг реальными данными», дающими ответ на фундаментальные вопросы, то разум будет обрабатывать эту информацию даже во сне и сгенерирует неожиданные решения.

Ранее Дуров раскритиковал корпорации Apple и Google за цензуру информации и мобильных приложений. Он также обвинил компании в использование личных данных для таргетинга некачественного контента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дуров раскритиковал Apple и Google за цензуру
Дуров нашел неожиданное последствие цензуры в интернете
Павел Дуров оказался в списке жертв слежки с помощью Pegasus
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0215 июля

«Я испытываю ужас»

Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
11:23 1 сентября

Познер заявил о ненависти к Сталину и сравнил его с Гитлером

10:30 1 сентября

Крупнейшие российские IT-компании подпишут хартию по защите детей в сети

09:18 1 сентября

Невеста запретила лучшей подруге приходить на свадьбу по неожиданной причине

Интернет и СМИ00:02 3 июля

«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»

Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
09:05 1 сентября

Собчак устроила скандал полиции на свадьбе Моргенштерна

06:00 1 сентября

Блогерша узнала секрет приготовления макарон и удивила подписчиков

20:2431 августа

«Русский хакер» прокомментировал слив данных сотен тысяч пассажиров UTair

Интернет и СМИ00:0125 июня

Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.

Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
19:4631 августа

Личные данные сотен тысяч пассажиров российской авиакомпании вновь утекли в сеть

17:4831 августа

Во «ВКонтакте» появится почта

17:2831 августа

«Русских хакеров» связали с появлением особо опасного вируса

Россия
Россиянка устроила скандал на рейсе из Москвы и попала на видео
Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде после массового отравления детей
Вирусолог допустил искусственный переход коронавируса от летучих мышей к людям
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
На ВЭФ состоялась сессия «Нас опутали! Честный разговор о социальных сетях»
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Все материалы
Мир
Японцы призвали к «безжалостным» действиям против России после слов Лаврова
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы с помощью ковра с деньгами
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Число погибших при выстрелах в воздух в Афганистане увеличилось
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
«Талибан» установил контроль над стратегически важным районом Панджшера
Все материалы
Бывший СССР
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Новый суперкомпьютер от Сбера появится в ноябре
Superjet 100 собрались использовать для рекламы Aurus
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Раскрыты мотивы конфликта Visa и Mastercard с Wildberries
«Ирина Трубникова решила встать над компанией и забрать все себе».
Президент Natura Siberica о ситуации в компании
Назван срок выплат российским военным
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2
В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Facebook извинилась из-за помеченного видео с чернокожими как «о приматах»
Google заблокировала аккаунты бывших властей Афганистана назло талибам
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
В работе Netflix произошел сбой
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Доктор Мясников перечислил провоцирующие рак продукты
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Ford может выпустить «заряженную» версию пикапа Maverick
Мерседесы из Японии: что их ждет в России?
Видео: эти раритеты из девяностых будут уничтожены
Tesla обновила программное обеспечение подвески Model S
Распашные двери и цветок в салоне: Audi показала возможного преемника A8
Dodge все-таки выпустит гибридный вседорожник Hornet
Советские армейские внедорожники и их потомки
Все родственники ГАЗ-69 и УАЗ-469
Ford перестал принимать онлайн-заказы на Bronco
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Турпоток на курорты Карачаево-Черкесии вырос на 20 процентов
В Крыму вырастят редкие абрикосы из Красной книги России
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В красноярском зоопарке у выдр родились два детеныша
Все материалы