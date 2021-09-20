Дуров объявил о крупном обновлении Telegram

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что последний получил крупное обновление. Новая версия стала доступна после одобрения Apple, написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Дуров рассказал, что в течение последнего года Telegram перестраивали почти полностью. Приложение и структуру его хранилища пришлось изменить для перехода на 64-битный диапазон.

«Обновление обладает решающим значением для того, чтобы новые пользователи могли регистрироваться в Telegram, а существующие продолжали создавать каналы и группы», — подчеркнул Дуров.

Основатель мессенджера добавил, что новая версия Telegram содержит в себе «уникальные функции, которые расширят возможности обмена сообщениями». Он пообещал, что после обновления приложение начнет работать без ошибок, однако некоторым пользователям «возможно, придется подождать минуту или две, чтобы их база данных оптимизировалась для 64-битной версии».

Ранее Дуров рассказал о блокировке ботов в Telegram в «дни тишины» во время выборов в Госдуму. По мнению основателя мессенджера, такая практика является легитимной.