Павел Дуров рассказал о блокировке ботов в «дни тишины»

️Telegram заблокировал боты, связанные с предвыборной агитацией. Об этом рассказалсоздатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.

Администрация мессенджера решила пойти на такой шаг ради соблюдения «дней тишины» во время выборов в Госдуму. «Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией», — указал он.

Голосование на выборах в Государственную Думу проходит в этом году в период с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний во всех регионах страны, включая прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.