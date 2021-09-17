Кремль оценил решение Google и Apple удалить приложение «Навальный»

Решение Google и Apple удалить приложение «Навальный» соответствует букве и духу закона, поскольку данная программа была запрещена на территории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в пятницу, 17 сентября, РИА Новости.

«Это приложение, оно вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что Кремль плохо относится к проекту «Умное голосование», который он назвал провокационным и идущим во вред избирателям.

Ранее 17 сентября стало известно, что приложение «Навальный» по требованию Роскомнадзора удалили онлайн-магазины Google Play и AppStore. На данный момент оно недоступно в мобильных версиях площадок.