В Совфеде прокомментировали удаление приложения «Навальный»

Сенатор Климов: приложение «Навальный» удалили после бесед с послом США

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов прокомментировал удаление приложения «Навальный». Соответствующее обращение опубликовано в пятницу, 17 сентября, в официальном Telegram-канале комиссии.

По его словам, оно было удалено из онлайн-магазинов Google и Apple после целого ряда проведенных российской стороной мероприятий, в числе которых: беседы с послом США о противоправности приложения, предписание прокуратуры и соответствующие действия Роскомнадзора.

По словам Климова, немаловажную роль также сыграла прошедшая накануне встреча с представителями компаний.

«После состоявшегося разговора в Google и Apple сделали единственный правильный вывод. Он очень простой: на территории России все должны исполнять российскую конституцию и законы РФ», — отметил сенатор.

Ранее 17 сентября стало известно, что приложение «Навальный» по требованию Роскомнадзора удалили онлайн-магазины Google Play и AppStore. На данный момент оно недоступно в мобильных версиях площадок.