В Совфеде заявили о попытках западных СМИ дискредитировать выборы в России

Западные СМИ не оставляют попыток дискредитировать выборы в Госдуму. Преследуя свои цели, они активно используют фейки, подготовленные иностранными агентами. Так прокомментировала обвиняющую Россию в подготовке фальсификаций на грядущих выборах статью The Guardian сенатор Елена Афанасьева, ее слова приводит Telegram-канал «Комиссия СФ — Суверенитет».

По словам сенатора, вышедшая публикация указывает на то, что «западные пропагандисты работают в одной команде с иноагентами». «Издание пытается оправдать свои обвинения в адрес России высказываниями одного из руководителей "Голоса" (движение внесено Минюстом в реестр иноагентов — прим. «Ленты.ру») Григория Мелконянца. В статье приводится его ничем не подкрепленное суждение о "готовящихся фальсификациях"», — заявила Афанасьева.

Она отметила, что после того, как стало известно об иностранном финансировании упомянутой организации, ей будет сложнее способствовать вмешательству в электоральный суверенитет страны «под прикрытием наблюдения за выборами». «Однако нет никаких сомнений, что Запад будет стараться выжать максимум из своих ставленников для попыток дискредитации голосования и его результатов», — добавила сенатор.

Член Совфеда заверила, что Западу не удастся использовать «купленные структуры». По ее словам, Россия не допустит вмешательств в электоральный суверенитет.

Ранее Минюст признал иностранным агентом общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос». Движение внесено в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента на территории России.