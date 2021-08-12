В Совете Федерации упрекнули Запад в попытке устроить беспорядки в России

На Западе готовятся к организации беспорядков на территории России после выборов в Госдуму. Так сенатор Елена Афанасьева отреагировала на доклад правозащитной организации Amnesty International о «праве на свободу собраний в России», ее слова приводит Telegram-канал «Комиссия СФ — Суверенитет».

Она упрекнула Запад в попытке надавить на Москву, чтобы облегчить задачу по организации противоправных акций после завершения выборов. «На это, например, прямо указывает требование отменить любые ограничения на финансирование протестов, в том числе иностранными агентами и иностранными гражданами», — отметила она, подчеркнув, что авторы доклада не скрывают намерений платить за организацию подобных акций.

Комментируя материал Amnesty International, сенатор добавила, что один из авторов документа, Петер Франк, в беседе с журналистами Deutsche Welle предупредил о том, что в России якобы возможны протесты. По мнению Афанасьевой, это указывает на то, что в организации «уже знают о готовящихся на Западе планах» и предлагают властям отказаться от регулирования массовых акций, чтобы «расчистить дорогу» для запланированных беспорядков.

Сенатор заверила, что Москва не даст навязывать себе чужое видение того, как реализовывать внутреннюю и внешнюю политику. «Любые попытки инспирировать протестные акции из-за рубежа, включая организационную и финансовую помощь радикалам, будут немедленно пресекаться», — подчеркнула она.

Ранее в России оценили реакцию Евросоюза на признание иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательными.