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Минюст России признал движение «Голос» иноагентом

Минюст внес движение «Голос» в новый реестр для иностранных агентов
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство юстиции признало общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» иностранным агентом. Соответствующая запись появилась в реестре на сайте Минюста.

Движение внесено в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента на территории России.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции создаст еще один реестр иностранных агентов, в который будет вносить незарегистрированные общественные организации, не имеющие при этом юридического лица. Кроме того, эти организации должны финансироваться из-за рубежа и вести в России политическую деятельность.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» является объединением граждан России, занимающимся независимым наблюдением за выборами.

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