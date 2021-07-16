Песков оценил эффект от объявления журналистов иноагентами

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что журналистам-иноагентам не запрещают работу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил эффект, который на работу журналистов оказывает их включение в список иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, это не эквивалент запрета на работу», — заявил Песков, говоря о решении Минюста включить в реестр иноагентов восемь журналистов.

В четверг, 15 июля, сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации «Проект Медиа». В ведомстве посчитали, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации»

Тогда же Минюст включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, восемь журналистов, в том числе главного редактора «Проекта» Романа Баданина.